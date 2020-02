Euromillions : le gagnant introuvable, l'État empoche plus d'un million d'euros

publié le 20/02/2020 à 19:30

Il aurait pu devenir millionnaire. Un joueur ayant validé son ticket gagnant d'Euromillions le 20 décembre dernier à Marseille vient de perdre son gain de 1.047.021,20 euros, simplement parce qu'il n'est jamais venu réclamer son dû, a rapporté la Française des jeux à 20 minutes. Il avait pourtant près de deux mois pour le faire.

A-t-il perdu son ticket ? L'a-t-il oublié ? Ou n'a-t-il jamais été mis au courant de son gain de plus d'un million d'euros ? Dans tous les cas, depuis le 18 février à minuit, il ne pouvait plus rien faire, la somme était bloquée. Et, selon la règle dans ce cas de figure, la totalité de la somme gagnée doit être reversée à l'État. Le gouvernement peut le remercier.

Ce n'est pas la première fois que ce cas de figure arrive. Le 12 avril 2019, le vainqueur d'un tirage ne s'était lui non plus pas manifesté. Mais son gain avait été remis en jeu.