Le jeu My Million permet à des joueurs tirés au sort de remporter un million d'euros

publié le 13/06/2019 à 19:04

Ce gagnant du jeu "My Million" de la Française des Jeux (FDJ) peut s'en mordre les doigts. Alors que celui-ci a été tiré au sort le vendredi 12 avril pour remporter un million d'euros, il ne s'est pas manifesté pour réclamer son gain. La date limite ayant été dépassée le mardi 11 juin à minuit, la Française des Jeux va remettre cette somme en jeu à travers différentes opérations promotionnelles.



Le mystérieux vainqueur a peut-être perdu son ticket ou n'a tout simplement pas été mis au courant de son coup de chance. Contacté par RTL.fr, la FDJ souligne que "le jeu My Million est moins connu que l'Euromillions par le grand public" avant d'ajouter qu'il "est possible que le gagnant n'ait jamais été au courant, ait jeté son ticket avant les résultats, soit un joueur occasionnel ou ne soit tout simplement pas originaire de la Drôme", le département dans lequel le ticket a été acheté.

Il faut savoir que dix jours avant la date d'expiration du gain, la Française des Jeux communique le point des vente des tickets gagnants à la presse dans le but de faciliter les recherches des gagnants.

Il est rare que les gagnants ne se présentent pas pour récupérer leurs gains : "Sur l'année 2018, seulement 4 n'ont pas été retrouvés", précise la FDJ qui rappelle que My Million est joué tous les mardis et vendredis.