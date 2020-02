publié le 12/02/2020 à 11:29

Le weekend du 8 et 9 février, une mère de famille a découvert en faisant ses courses dans l'Intermarché de Pont-Audemer dans l'Eure, des morceaux de requin renard, une espèce menacée et protégée, vendus au rayon poissonnerie. Elle a alors pris une photo et l'a transmise à l'ONG Sea Shepherd, qui lutte pour la conservation des océans.

L'ONG est intervenue en publiant un communiqué dans lequel elle explique que "la pêche au requin renard est interdite mais s'il est capturé par accident elle devient légale". "En l'absence de réelles mesures et sans surveillance, ces pratiques de pêche destructrices s'apparentent à un braconnage légalisé", a-t-elle encore dénoncé.

Le cliché pris dans cet Intermarché de Pont-Audemer avait été repris sur Twitter par Hugo Clément, journaliste engagé pour la cause animale. "Quand Intermarché vend en promo du requin renard, espèce menacée et protégée, interdite à la pêche", a-t-il écrit. L'enseigne lui a alors répondu qu'il s'agissait "d'un cas isolé".

‼️Quand @intermarche vend en « promo » du requin renard, espèce menacée et protégée, interdite à la pêche. Photo prise avant-hier à l’Intermarché de Pont-Audemer, près du Havre. pic.twitter.com/tQNNdmIo56 — Hugo Clément (@hugoclement) February 9, 2020

"Suite à l’interpellation de Sea Shepherd sur la vente de requin dans certains points de vente, nous confirmons qu’il ne s’agit nullement d’une politique d’enseigne mais de regrettables initiatives isolées. Nous avons immédiatement fait cesser ces ventes", a encore écrit l'enseigne.

En juillet dernier, Intermarché avait déjà proposé, dans son point de vente d'Argelès-sur-Mer, un requin renard en promotion.