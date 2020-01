Intermarché : le Coca-Cola va-t-il bientôt disparaître des rayons ?

publié le 06/01/2020 à 17:30

Les aficionados français de la plus célèbre boisson à bulles du monde peuvent commencer à frémir : les bouteilles et canettes de Coca-Cola pourraient disparaître temporairement des étals des magasins Intermarché et Netto. En cause une bataille à couteaux tirés qui oppose la firme américaine à la grande distribution au sujet de la fixation des prix des produits pour l'année 2020.

Courroucée par la tournure des négociations, la marque a donc décidé d'arrêter d'approvisionner Intermarché et Netto. Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuzetta, Honest, Tropico, Caprisun, Monster... Les rayons boissons des 2.000 points de vente concernés pourraient se retrouver bien vides tant la firme possède de produits.

"Cet arrêt brutal et sans préavis des livraisons a pour origine un désaccord sur les gammes : Coca-Cola veut nous contraindre par tous les moyens à détenir une gamme 2020 que nous ne souhaitons pas", a tenté d'expliquer dans une lettre adressée à ses collègues et relayée par LSA Thierry Cotillard, président d'ITM Alimentaire, qui gère les points de vente d'Intermarché et Netto.

Changement d'ère

Dans sa missive, Thierry Cotillard explique que Coca-Cola est victime du changement d'usages des consommateurs. Ces derniers, plus soucieux de leur santé et de l'environnement, délaissent de plus en plus les sodas pour leur préférer des boissons moins transformées, fabriquées localement et distribuées dans des emballages plus respectueux pour la planète.

Intermarché n'a donc fait que se conformer à ces nouvelles attentes et prévenu "très en amont" Coca-Cola qu'elle allait "réduire la place de certains sodas en faveur des produits qui incarnent les nouvelles tendances, plus saines, moins sucrées", développe Thierry Cotillard. Et de marteler : "Nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, libres de nos choix d'assortiments".

"Nous n'acceptons pas de telles méthodes"

Un argumentaire qui n'a semble-t-il pas convaincu la marque américaine, qui aimerait imposer aux distributeurs de mettre en rayon l'intégralité de sa gamme. Une attitude qui afflige Thierry Cotillard, selon qui Coca-Cola "abuse de sa position dominante". Le patron s'insurge également du fait que par ce comportement, Coca empêche certains nouveaux produits - "souvent fabriqués par des PME" - de se faire une place dans les rayons en janvier.



Mais Intermarché ne compte pas rendre les armes : "Nous ne pouvons pas accepter de telles méthodes. Nous n'acceptons pas qu'une multinationale entrave nos convictions, bafoue nos valeurs d'indépendance, face obstacle à notre liberté en termes de choix d'assortiments, au risque de faire "jurisprudence" auprès d'autres grands groupes", persifle l'enseigne, comme le relate Le Parisien.



Contactés par RTL, Coca-Cola et Intermarché n'ont pas souhaité faire de commentaires pour le moment.