Comment développer son charisme ?

Les personnes charismatiques en imposent, rayonnent, et suscitent l’adhésion. Quand elles parlent, le silence se fait, et elles attirent sans que l'on sache réellement pourquoi. Quel est donc leur secret ? Peut-on développer ce "on ne sait quoi" supplémentaire, ou est-ce inné ? "On est fait pour s'entendre" fait le point.

Le charisme n'est pas réservé qu'aux extravertis. On peut assurément être discret mais charismatique, c'est un fait. Difficile à définir matériellement, le charisme ne passe pas pour autant inaperçu, comme l'explique Sébastien Bernard, metteur en scène : "nous sommes des mammifères, nous envoyons des signaux. On a besoin de se faire un avis sur quelqu'un. On reconnait rapidement quelqu'un de charismatique"

Don naturel dont chacun hérite plus ou moins, le charisme pourrait néanmoins se développer. "C'est un mélange de notre personnalité et de la manière dont on la met en scène, en accord avec nous-même", analyse Emilie Devienne, auteur. Une mise en scène qui induit donc une part de ce charisme qui s'exprime et s'acquiert par les actions que nous exécutons.

Rester en accord avec soi-même, véritable clé ?

Alors, quelles sont les clés pour développer ce charisme que nous acquérons avec les actions que nous réalisons. Aurélie, auditrice RTL, retrouve beaucoup de charisme en son mari : "Sa personnalité dénoue beaucoup de problèmes. Il a une confiance en lui très notable, c'est quelqu'un de très calme".

Et si c'était ça la clé du charisme ? La confiance en soi. Une confiance qui passerait en premier lieu par l'éloquence, selon Sébastien Bernard, metteur en scène : "la prise de parole en public, peut changer le regard que les autres ont sur nous. On a envie de partager des idées, d'en parler. Cette prise d'initiative développe ce charisme en lien avec nos actions".

Mettre en scène sa propre personnalité, avoir confiance en soi, mais surtout rester en accord avec nous-même, sans trop en faire, tels seraient les conseils pour développer son charisme. Dans une société ou l'on cherche à renvoyer la meilleure image possible de nous-même, le charisme, s'il est positif, peut s'avérer être un atout indéniable.

