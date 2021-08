Voilà une histoire qui devrait alimenter les théories les plus farfelues. Un poisson pêché en Caroline du Nord au début du mois août a été attrapé avec une dentition identique à celle de l'homme. En réalité, c'est un "rondeau mouton", ou "spare tête de mouton", selon le journal Sud-Ouest.

Le poisson arbore en effet plusieurs incisives à l’avant de sa mâchoire et plusieurs rangées de molaires, comme le montre le cliché partagé par le pêcheur. Ses dents "lui permettent de briser les coques de coquillages, huîtres et autres moules", explique la BBC.



Cette espèce omnivore peut mesurer jusqu’à plus de 90 centimètres et peser près de 10 kilos. Il vit principalement "sur la côte Est des États-Unis jusqu’au golfe du Mexique et dans les Caraïbes", précise un spécialiste. Il est donc assez méconnu car très local, aucune espèce n’a par exemple été recensée en Europe.

"Ce poisson ne représente pas un danger pour l’homme", explique encore le spécialiste. Il est en revanche comestible et très souvent cuisiné aux Caraïbes et aux États-Unis.