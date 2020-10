États-Unis : les secrets de la voiture présidentielle

publié le 31/10/2020 à 08:40

À trois jours de l'élection présidentielle américaine, Auto-Radio s'intéresse à la voiture la plus secrète et la plus protégée au monde : celle du président des États-Unis. Mardi 3 novembre, on sera fixé sur le nouveau président, mais quoi qu'il en soit il roulera encore dans une voiture proprement incroyable.

Une voiture tellement incroyable que les Américains l'ont surnommé "the beast" (la bête). En effet, cette dernière tient plus du char d'assaut que de la voiture d'apparat : elle est la mieux protégée de la planète.

Cette voiture, qui accompagne le président dans chacun de ses déplacements, est de marque américaine. Après de longues années en Lincoln, les présidents américains se déplacent en Cadillac depuis 2001. Le propriétaire de la marque, General Motors, dispose même d'un laboratoire secret de recherche et développement dédié à la mise au point des limousines présidentielles. Et pour se faire : plus de 14 millions de dollars de budget. En effet, chaque Cadillac coûte 1 million de dollars.

Une carrosserie de 20 cm d'épaisseur

Et la voiture présidentielle n'est pas une Cadillac comme les autres : elle est hors-normes en tous points. Pour commencer, sa taille : 5,5 mètres de long, et une capacité de 7 places. Ensuite, sa conception : c'est une carrosserie blindée posée sur un châssis d'un petit camion. "The beast", c'est 8 tonnes sur la balance, un moteur V8 et 300 chevaux. Sa consommation aussi est hors-norme : 34 litres/100km. Toutefois, le véhicule ne dépasse pas les 96 km/h du fait de son blindage.

Le châssis est un mélange d'aluminium, de titane, de céramique, et tout ça pour résister à toute attaque : chimique, bactériologique, et un plancher renforcé pour échapper à des tirs de mines.

Au total, la carrosserie mesure 20 cm d'épaisseur. La porte du président est aussi lourde que celle d'un Boeing 747. Par ailleurs, les fenêtres sont blindées et scellées : une seule vitre s'ouvre. Il s'agit de celle du chauffeur, qui se baisse de seulement 8 cm. À noter également que, pour chaque déplacement du président, il y a toujours deux limousines présidentielles dans le convoi. Celles-ci sont strictement identiques, cela permet de ne jamais savoir dans laquelle se trouve le président américain et ainsi de tromper les éventuels terroristes.

Système de vision nocturne et poignées électrifiées

Comme la voiture de James Bond, celle du président américain dispose d'une multitude de gadgets top secrets, dont on ne peut même pas faire la liste complète tellement il y en a. Ainsi, elle possède de pneus increvables renforcés au Kevlar, avec des jantes spéciales qui permettent à la voiture de rouler même si les quatre pneus éclatent.

La voiture est également protégée contre les gaz toxiques et dispose d'un système de vision nocturne pour le chauffeur, qui peut ainsi rouler tous feux éteints. Elle renferme même des bouteilles avec du sang du groupe sanguin du président, pour pouvoir le transfuser sur place si besoin. Cette voiture hors-norme peut aussi dégager des gaz lacrymogènes ou encore, électrifier les poignées, pour repousser les assaillants.