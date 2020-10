Phares automobiles : à quoi ressemblera l'éclairage de demain ?

publié le 25/10/2020 à 19:43

Tandis que la France vient de changer d'heure, intéressons-nous ce dimanche à l'éclairage. À l'heure on l'on parle d'éclairage intelligent, le temps des phares jaunes semble bien loin. Nos voitures sont désormais capables de voir à des centaines de mètres, de repérer les animaux la nuit et bientôt de projeter aux sols des informations pour prévenir les piétons. Une vraie révolution qui va presque rendre nos nuits plus belles que nos jours.

Pour parler de cet éclairage du futur et nous dévoiler ce qui nous attend dans les prochaines années, l'un des meilleurs experts au monde : Guillaume Devauchelle. Le responsable de la recherche et de l'innovation chez Valéo affirme que l'entreprise "équipe une voiture sur cinq dans le monde, c'est-à-dire une vingtaine de millions de voitures chaque année", soit 40 millions de phares, sans compter les feux arrières.

Avant de nous plonger dans l'éclairage du futur, arrêtons-nous un instant sur une question que se pose beaucoup d'entre nous : pourquoi les voitures françaises ont pendant des années utilisées des phares jaunes ? En effet, les phares jaunes étaient une exception française qui a perduré jusque dans les années 90. Cette couleur de phare est restée obligatoire jusqu'en janvier 1993 où l'harmonisation européenne a imposé les phares blancs à tous les véhicules.

Quelle couleur de phares est la plus confortable pour les yeux ?

Et si nous étions les seuls au monde à avoir des phares jaunes, c'est parce que le 3 novembre 1936, la France a imposé le jaune en réponse à une demande des militaires. Ce point est en réalité resté secret défense. Même si la théorie veut que les militaires de l'époque souhaitaient que l'on puisse distinguer sur les routes les véhicules français des véhicules allemands notamment. En revanche ce qui est sûr, c'est que les savants de l'époque ont publié un rapport sur les qualités de cette luminosité douce. Ils pensaient que le jaune était en effet moins éblouissant que le blanc en vigueur dans les autres pays.

Seulement, si les phares français sont passés de jaunes à blanc il y a maintenant 27 ans, il est tout de même encore possible de rouler avec des phares jaunes aujourd'hui, particulièrement les voitures de collection. Par ailleurs, le code de la route n'interdit pas formellement l'utilisation de phares jaunes. L’article R-313 stipule que "tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres ".

Toutefois, pour Guillaume Devauchelle, revenir au jaune ne serait pas une bonne idée : "Les savants d'aujourd'hui ont un autre avis et trouvent que la température la plus agréable, c'est celle du soleil. C'est donc le blanc absolu qui est le plus reposant, tout simplement parce que vos yeux sont faits pour la température du soleil. Aujourd'hui, au contraire on essaie de limiter le bleu qui serait un peu fatiguant pour les yeux. On va donc vers des blancs qu'on appelle chauds, par rapport aux blancs froids qui comportent plus de bleu", explique de patron de la recherche et de l'innovation chez Valéo.

Qu'est-ce que l'éclairage du futur ?

En effet, aujourd'hui l'éclairage est devenu hyper sophistiqué. On arrive notamment sur les nouveaux modèles à repérer la nuit des piétons, des cyclistes des animaux sur les côtés de la route. "On bénéficie d'un équipements qui existe déjà, pour des raisons de sécurité : les caméras, qui permettent de comprendre le contexte. L'éclairage se transforme progressivement en une mise en scène qui vous aide à comprendre ce qu'il se passe à l'extérieur", explique Guillaume Devauchelle.

Le spécialiste précise que cela est possible grâce à la caméra qui "est capable de classifier des objets et de pointer ceux qui sont potentiellement dangereux pour vous : le piéton qui s'apprête à traverser, l'animal dont le comportement est incertain ou simplement des panneaux qui seraient trop réfléchissants, donc où il faut atténuer la lumière, ou au contraire trop sales et où il faut donc éclairer plus".

