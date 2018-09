publié le 24/09/2018 à 11:46

Maître Matthias Jakobowicz est commissaire-priseur depuis quinze ans. Il estime les biens, avant de les vendre aux enchères. "Le commissaire-priseur est celui qui prise, il met des prix. On vous présente quelque chose ; vous devez analyser ce que vous avez et lui donner une estimation sur la base de votre analyse", explique-t-il.



Il a deux études dans le département de Seine-et-Marne : une à Meaux, dédiée aux affaires judiciaires, et une autre à Melun, dédiée aux biens des particuliers. "Cela consiste à un grand écart entre le fait d'aller faire l'inventaires chez les gens (cette espèce de chasse au trésor très surprenante parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver) et de faire des missions urgentes demandées par le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce pour évaluer des actifs (soit dans le cadre d'une liquidation judiciaire, soit dans celui d'une cession d'entreprise pour sauver des emplois)", poursuit-il.

Ce n'est pas une chose simple d'estimer des biens. Cela nécessite de nombreuses connaissances. "Mieux vaut être bien formé et être très curieux dès le début, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière une porte", confirme Maître Jakobowicz.

Maître Matthias Jakobowicz dans une des ses études de Seine-et-Marne Crédit : hvmelun77.com

"C'est le fait d'enrichir la base qui vous permet de moins se tromper que d'autres en voyant un objet. Donc c'est un métier où il faut aimer apprendre", ajoute-t-il.



Enfant, il allait déjà beaucoup au musée. "J'y passait des heures. et c'est resté. Je continue toujours à y passer mon temps et à chercher à me perfectionner", confie-t-il.