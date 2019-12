Noël en Italie : des enfants gâtés jusqu'à l'Épiphanie

publié le 26/12/2019 à 10:19

Dans la famille d'Annalisa, mère de trois enfants en bas-âges, les traditions sont respectées à la lettre. Le sapin, installé le jour de la fête de l'immaculé conception, trône de toute sa splendeur au fond du salon, à côté d'un piano xylophone pour bébé.

"En attendant le 8 décembre, nous avons fait à la main les décorations qui sont les grandes vedettes de Noël", précise l'Italienne, "sans oublier les panettonnes, on en mange du déjeuner au dîner. On déballe les cadeaux la nuit du 24, mais nous avons décidés d'en offrir seulement aux enfants car nous sommes 18 dans notre famille", s'amuse Annalisa.

Des "bambinis" gâtés jusqu'au jour de l'Épiphanie, car selon la légende une sorcière qui se déplace entre en catimini dans les maisons. "La 'befana' apporte une chaussette remplie de charbons pour les enfants turbulents et des friandises pour ceux qui ont été sages".

Un sapin place Saint-Pierre

Évidemment de nos jours, le charbon est en sucre. On en trouve sur les marchés égaillés de concerts de "zampogna", un instrument traditionnel de la famille des cornemuses. Les musiciens de zampogna, habillés en bergers sont indissociables des crèches inventés en Italie par Saint-François d'Assises au 13e siècle.

Au Vatican, les foules les plus bigarrées se pressent aussi sur la place Saint-Pierre pour admirer la crèche installée devant le sapin. Cette année, il est décoré de boules or et argent en toute simplicité. Même principe pour la crèche qui provient de la Vénétie et dont la vingtaine de santons en bois sont à taille humaine. De quoi célébrer un "Buon natale".