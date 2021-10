Éolien : pourquoi la France est encore loin de ses objectifs

Pourquoi l'éolien a tant de mal à se développer sur le sol français ? Le problème, c'est le foncier. Le manque de terrains pour planter les éoliennes : il y a des recours presque systématiques contre chaque nouveau projet. Parmi les critiques : c'est moche, ça défigure le paysage, ça fait du bruit, ça tue les oiseaux. Mais si on veut arriver à l'objectif de 20% d'éolien en 2028, il faudra ajouter 6.000 nouvelles éoliennes aux 8.000 déjà existantes.

Barbara Pompili, la ministre de l'Écologie, tout en reconnaissant des abus dans le passé, a annoncé que les projets devront désormais être mieux préparés, en collaboration avec les autorités locales et les riverains pour déterminer des lieux d'implantation acceptés de tous et pour limiter l'impact des éoliennes.

Une fois installées, les lampes qui signalent leur présence aux avions et qui flashent la nuit vont être orientées vers le ciel, et à partir de janvier prochain, leur bruit sera contrôlé et les éoliennes trop bruyantes arrêtées.