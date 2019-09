publié le 10/09/2019 à 05:16

C'est une nouvelle matière qui est en train de se former au fond des océans : le "plasticroûte", une roche en plastique constituée des déchets qui s'accumulent en mer. Les sédiments marins sont en effet aujourd'hui composés en grande partie de plastique, comme l'ont révélé des scientifiques américains.

Les déchets de plastique finissent ainsi par devenir des poussières qui se déposent au fond de l'eau et qui forment avec les rochers une nouvelle matière, une nouvelle roche. Au large de Madère, des chercheurs ont constaté que 10% des roches sur la côte sont aujourd'hui recouvertes d'une petite croûte en plastique. Ils l'ont analysée, et dedans se trouvent surtout des restes de polyéthylène, qui est l'un des plastiques les plus courants et qui sert à faire des emballages, des matériaux de construction et des jouets.

Et cette couche de plastique, elle se forme de plus en plus vite. Des chercheurs américains ont analysé les sédiments au large de Santa Barbara, en Californie. Ils ont prélevé une épaisseur, une carotte, qui permet d'étudier l'histoire des dépôts marins de 1834 à aujourd'hui.

Une nouvelle catastrophique pour les espèces marines

Des particules de pastique apparaissent après la guerre, dans les années 50, quand le plastique commence à envahir notre quotidien. Et ensuite, le taux de pollution augmente de façon exponentielle. Il double même ces 15 dernières années. Et c'est une très mauvaise nouvelle évidemment pour les espèces marines qui se nourrissent de ces sédiments. Ça les rend malade et ça perturbe leur reproduction.

On connaissait la pollution qui flotte, on sait désormais qu'elle est aussi au fond des océans. Aujourd'hui, chaque seconde, 10 tonnes de plastique sont produites sur la planète et un tiers se retrouve dans la nature. Et cela devrait doubler dans les 10 ans qui viennent. Il y a donc urgence à réduire notre consommation de plastique, ou en tout cas, à mieux le recyler.