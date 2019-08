Voici le plus grand yacht du monde conçu pour dépolluer les océans

publié le 28/08/2019 à 17:29

Conçu pour dépolluer les océans, le Rev Ocean, une fois sa construction achevée, deviendra le plus grand yacht au monde. Il dépassera de deux mètres l'Azzam, celui du dirigeant des Émirats Arabes Unis, Khalifa ben Zayed Al Nahyane pour atteindre les 182 mètres de long. La construction devrait s'achever d'ici 2020.

Rev Ocean est le projet du milliardaire Kjell Inge Rokke. Il avait répondu à la campagne "Giving Pledge", lancée par Bill Gates et Warren Buffet en 2010, qui invitaient les plus riches de ce monde à faire don de leur argent pour des causes philanthropiques. Le norvégien a un souhait : retrouver "un océan en bonne santé".

"Si les choses continuent à ce rythme, le poids total des déchets plastiques dépassera celui des poissons en 2040. Il faut trouver d'urgence des solutions", a déclaré Kjell Inge Rokke sur le site du Rev Ocean.

60 scientifiques et 30 membres d'équipage

Mis à l'eau pour la première fois en Roumanie le 24 août, le yacht pourra accueillir 60 scientifiques et une trentaine des membres d'équipage. Il sera équipé d'un système d'aspiration qui lui permettra de récupérer les plastiques et autres déchets qui envahissent les océans et mers du globe. Un incinérateur à bord permettra de les brûler "d'une façon positive pour l'environnement sans produire de gaz nuisibles", précise le milliardaire.

Une fois opérationnel, le Rev Ocean sera remorqué le long du Danube, dans la mer Noire, puis par le détroit du Bosphore. Il ira ensuite en Méditerranée puis en Norvège. Le trajet devrait durer entre 30 et 35 jours.