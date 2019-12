Climat : quand des éléphants de mer permettent de mieux comprendre les océans

publié le 11/12/2019 à 07:20

Les chercheur du CNRS ont de nouveaux collègues : des éléphants de mer pour mieux comprendre l'impact des océans sur le climat. Cet animal, le plus gros des phoques, plonge 80 fois par jour et peut descendre jusqu'à 1.000 m de profondeur. L'homme ne sait pas faire ça, même avec une machine.

Des chercheurs du CNRS ont installé des balises Argos sur la tête d'une trentaine d'éléphants pour mesurer la température et la pression de l'eau. Ces balises transmettent, ensuite, par satellite les informations. L'expérience a eu lieu au large des îles Kerguelen, en Antarctique. Pour poser une balise sur un animal de 500 kilos, il faut l'endormir. Puis, la balise est collée sur sa tête avec une résine.

Grâce aux informations transmises, les chercheurs ont pu reconstituer des images en 3D de l'océan jusqu'à 500 mètres de fond et ont pu mieux comprendre pourquoi l'océan a un rôle essentiel pour réguler le climat : ils servent de climatiseurs à la planète. Ils absorbent 90% de la chaleur que nous produisons et ils l'emportent vers le fond.

Grâce à ces nouvelles images en 3D, les scientifiques ont constaté que l'océan avait de plus en plus de mal à jouer ce rôle : plus l'eau se réchauffe en surface, plus les courants ont du mal à absorber la chaleur vers le fond. Et ce n'est pas une bonne nouvelle.