Environnement : comment économiser et mieux utiliser l'eau ?

publié le 01/07/2019 à 05:26

22 départements connaissent des restrictions d’eau. Comme les canicules, les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Le gouvernement va annoncer ce lundi 1er juillet aux Assises de l’eau des mesures pour économiser l’eau en France. La première devrait être de rendre moins cher les premiers mètres cubes d'eau, qui sont vitaux, qu'on utilise chez nous pour se laver, boire… et faire payer plus cher les consommations moins utiles pour les gens qui ont une piscine par exemple ou qui prennent beaucoup de bains.

Plus vous consommez plus vous payez cher. C'est une mesure sociale et à la fois écologique. Comme quoi c'est possible. Elle est déjà testée dans une cinquantaine de villes comme Bordeaux et Dunkerque. Désormais toutes les communes en France pourront le faire. Il pourrait y avoir aussi des tarifs différents l’été et l’hiver, faire payer l’eau plus cher en août et réduire les prix en décembre. L’objectif est de baisser notre consommation d'un quart en 15 ans.

Une utilisation plus intelligente dans l'agriculture

Car les hydrologues prévoient qu’en 2050 le débit des fleuves et le niveau des nappes seront de 10 à 40% inférieurs à aujourd’hui. Une autre façon de faire des économies, c'est d'utiliser les eaux usées, celles qui sortent des stations d'épuration. Aujourd'hui, quand vous allez a une station de lavage pour votre voiture, vous la lavez avec de l'eau potable. Pourquoi pas destiner les eaux usées une fois traitées à ce genre d'usage.

Les agriculteurs de leur côté aussi vont être incités à moins consommer : grâce à la technologie, arroser juste là ou il faut des cultures moins gourmandes en eau. La loi va permettre un nouveau principe : payer les services rendus à l’environnement donc les agriculteurs qui feront ces efforts pourront toucher des aides.