Taxirail, une solution pour sauver les petites lignes ferroviaires ?

publié le 29/11/2018 à 09:09

Une solution a été imaginée par une start-up de Plusquellec en Bretagne, afin de sauver le rail dans les zones rurales. Une bonne nouvelle dans le marasme actuel. Cette start-up des Côtes-d’Armor s’appelle Exid. Elle a donc trouvé une solution maligne et inventive pour contrer la fermeture des petites lignes ferroviaires.



Cela s’appelle le Taxirail, et ça devrait être opérationnel à partir de 2023. Il s’agit d’une navette automatisée - donc sans chauffeur - capable de transporter jusqu’à 40 personnes. Elle sera écolo puisqu’hybride ou électrique et ingénieuse parce qu’elle s’adaptera à nos horaires et non l’inverse.

Je m’explique : jusqu’à présent, quand vous preniez un TER, il fallait se plier à ses horaires. Avec Taxirail, nous faisons les horaires. Grâce à l’intelligence artificielle, cette navette écolo s’adaptera à nos besoins. Elle pourrait même faire du sur-mesure pendant les heures creuses.

Une solution à la voiture

Mine de rien, ça pourrait révolutionner les transports cette invention. Surtout en ces temps de fermeture de nos lignes de TER. Depuis le rapport Spinetta, on sait que les petites lignes sont en sursis.



Mais fermer ces lignes, c’est rendre nos concitoyens prisonniers de leurs voitures qui sont chères et pas écolos. Mais sans train, on n’a pas le choix. Donc Taxirail, en 2023, on croise les doigts, parce qu’on compte vraiment sur toi ! Et c’est comme ça !