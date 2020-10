Enseignant assassiné : "On est seuls au monde", déplore un directeur d'école

Enseignant assassiné : "On est seul au monde" déplore un directeur d'école

publié le 19/10/2020 à 07:45

Le vendredi 16 octobre en fin d'après-midi, un drame est venu endeuiller la France entière et particulièrement le monde enseignant. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie au collège du Bois-d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, s'est fait assassiner par un de ses élèves. Il avait montré des caricatures publiées par Charlie Hebdo, ce qui lui aurait valu la mort.

"La colère qui gronde n'est plus possible" assure Florian, un directeur d'école primaire dans les Yvelines. "C'est normal qu'ils nous attaquent, pour des islamistes, nous, professeurs, sommes des mécréants, donc indignes d'enseigner".

Le directeur d'école attend des mesures importantes pour faire face au danger, "ce n'est pas une minute de silence qui va régler le problème, ce n'est pas reparler de la laïcité, ce ne sont pas non plus les discours de Blanquer ou du président ni les marches blanches". "La plaisanterie a assez duré" se plaint Florian, "on est seuls au monde". Il poursuit, "il faut taper sur la table, les discours sur la laïcité sont inaudibles pour ces gens".