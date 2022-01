Non ce n'est pas le début d'une histoire belge. Dès le 7 février prochain, les citoyens de Belgique se verront bel et bien délivrer de nouveaux passeports, à l'effigie de plusieurs héros de bande dessinée.

Et il faut dire que l'administration belge n'y est pas allée de main morte. Tintin, Blake & Mortimer, les Schtroumpfs, Natacha, le Marsupilami, Bob et Bobette, Boule et Bill, Lucky Luke, Spirou et Fantasio, Largo Winch seront à présent dans le nouveau document officiel délivré aux personnes disposant de la nationalité belge.

Une annonce dont s'est félicité le célèbre jeune reporter de Hergé. "Tintin vous accompagnera (...) lors de vos prochaines aventures". Sa fameuse fusée rouge et blanche, vue dans Objectif Lune, figurera même en page de garde.



"La BD c'est bien belge ! Elle fait partie de notre culture et participe à notre rayonnement à l'étranger", a expliqué la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, ce 27 janvier lors de cette révélation.

Un document officiel plus sécurisé pour éviter les faux

Le design actuel était basé sur des illustrations de bâtiments officiels. Une thématique qui n'avait plus évoluée depuis 2008. Si bien que par cette durée, le nombre de contrefaçons a explosé.

En effet, au-delà du choix culturel, l'objectif de la Belgique est de renforcer la sécurité de l'un des passeports les plus puissants au monde et qui suscite donc les convoitises. Ce dernier permet de rentrer dans près de 110 pays sans visa. Entre l'allongement du numéro, l'intégration d'un filtre de décodage ou la gravure au laser d'une troisième photo, près d'une cinquantaine d'éléments de sécurité ont été insérés dans ce futur document.