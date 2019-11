publié le 16/11/2019 à 12:48

Il y a un an, débutait le mouvement des "gilets jaunes" avec des blocages de ronds-points et des manifestations organisées chaque samedi. En même temps que le mouvement, sont des violences sont apparues d'un côté et de l'autre. Alors que les "gilets jaunes" manifestent ce samedi sur les Champs-Elysées, la question de la riposte policière continue à faire débat.



L'IGPN, la police des polices a jusqu'ici été saisie 313 fois sur des cas concernant le mouvement, notamment pour l'usage de grenades de désencerclement et pour des tirs de LBD, arme ayant causé des blessures impressionnantes.

Les équipes d'Enquête Exclusive ont suivi des CRS mais ont également pu recueillir les témoignages de "gilets jaunes" blessés. Parmi eux, Axel, touché en janvier 2019 par un tir de LBD en pleine tête. Le jeune homme demeure mobilisé au sein du mouvement mais confie ne plus porter de gilet jaune par peur : "Moi, je ne veux pas être une cible. La dernière fois que j'ai porté le gilet jaune, j'ai reçu le tir de LBD donc maintenant, je préfère éviter, comme ça, le moment où ça commence à trop barder, je m'en vais et on me voit plus, voilà, je suis un civil."

Axel a porté plainte auprès du procureur de la République, qui a confié l'enquête à l'IGPN. Dans l'extrait de l'enquête, qui sera diffusée le dimanche 17 novembre sur M6 à 23h10, Axel se livre sur sa crainte d'être à nouveau touché par la riposte policière.