publié le 27/10/2016 à 16:47

C'est une bien triste nouvelle que rapporte le Fonds mondial pour la nature (WWF). Dans une publication datant d'octobre 2016, l'organisation rapporte qu'entre 1970 et 2012, la population de mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens s'est effondrée de 58% en seulement 42 ans.



Parmi les espèces récemment éteintes, on compte par exemple le phoque moine des Caraïbes, qui s'est éteint en 2008, ou encore le bouquetin des Pyrénées, qui a disparu en 2000. Plus récemment, le melomys rubicola, un petit rongeur, s'est éteint en 2016.

C'est ce constat glaçant qui mène WWF à tirer la sonnette d'alarme. "Que la biodiversité poursuive sa chute, et le monde naturel que nous connaissons aujourd'hui s'effondrera d'un seul tenant", a martelé Marco Lambertini, directeur de WWF international. Or, les prévisions faites par l'organisme ne sont guère plus rassurantes : le déclin des espèces sauvages "devrait atteindre en moyenne 67% d'ici à 2020 si rien n'est fait pour enrayer la tendance", a-t-il ajouté.



L'espèce humaine aussi mise en danger

Il y a deux ans, un rapport du même type faisait déjà état d'une baisse de 52% des populations de vertébrés entre 1970 et 2010. En cause, selon le rapport : les activités humaines telles que l'exploitation forestière, l'extraction minière, la production d'énergie ou encore le développement des transports. La surexploitation (pêche et chasse intensive), la pollution et les maladies jouent également un rôle essentiel dans cette dégradation ultrarapide. En revanche, le changement climatique n'aurait que peu d'impact sur ces changements, "parce qu'on n'en est qu'à un degré de réchauffement" par rapport à l'ère préindustrielle.



Pour le directeur général de WWF France Pascal Canfin, l'homme est en train d'assister à "une régression de la vie" sur la planète, "dont il est en partie responsable". Une destruction qui mettrait directement l'homme en danger : selon lui, "quand le vivant disparaît, c'est le capital naturel qui disparaît". Or, "si on détruit ce capital, on détruit notre capacité à vivre sur la planète", assure-t-il sur RTL.