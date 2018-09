Des milliers de personnes se sont réunies à Paris le 29 novembre 2015 pour former une chaîne humaine pour le climat à la veille de la COP21.

publié le 08/09/2018 à 14:12

Les Français sont invités à descendre dans la rue ce samedi 8 septembre et à marcher pour le climat. Une marche organisée d'abord à Paris, à l'initiative de Maxime Lelong, un citoyen qui a créé un événement sur Facebook après la démission de Nicolas Hulot, qu'il voyait comme un appel à faire prendre conscience des enjeux du changement climatique.



De nombreux autres Français sont également attendus pour marcher dans plus d'une vingtaine de villes qui ont suivi l'appel. Ces marches viendront s'ajouter à toutes celles prévues dans le monde par le mouvement "Rise for Climate". 700 scientifiques ont par ailleurs signé un appel aux dirigeants politiques pour qu'ils se saisissent de la problématique du climat.

À Paris, la marche a été autorisée par la préfecture. Le rendez-vous est donné à 14 heures sur la place de l'Hôtel de Ville. Les marcheurs rejoindront la place de la République par le boulevard de Sébastopol.

Le parcours de la marche pour le climat du 8 septembre 2018 à Paris Crédit : Google Maps

Suivez la situation minute par minute

14h50 - Pourquoi un appel à marcher pour le climat a-t-il été lancé ? Maxime Lelong, le Parisien à l'origine de l'appel, était invité de RTL ce samedi.



14h32 - 700 scientifiques ont publié une tribune dans le quotidien Libération ce samedi. Ils en appellent aux dirigeants politiques pour qu'ils s'emparent de la lutte contre le réchauffement climatique.



14h19 - En quoi consiste cette marche ? Retrouvez nos explications.



14h09 - Bonjour et bienvenue dans ce direct. Plusieurs marches pour le climat sont organisées dans des villes françaises ce samedi 8 septembre. Le cortège parisien s'est donné rendez-vous à 14 heures place de l'Hôtel de Ville à Paris.