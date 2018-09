publié le 08/09/2018 à 09:50

Une marche pour le climat est organisée à Paris et dans plusieurs villes de France ce samedi 8 septembre. Une initiative d'un citoyen, Maxime Lelong, qui a appelé à cette marche en lançant un événement Facebook après la démission de Nicolas Hulot. "J'ai senti un appel explicite de sa part aux citoyens à descendre dans la rue pour rappeler au gouvernement que le climat, ce n'est pas une option", explique-t-il sur RTL.



D'abord prévue le 2 septembre dernier, la marche pour le climat a été décalée au samedi 8 septembre pour coïncider avec la mobilisation mondiale "Rise for Climate". Plus de 110.000 personnes ont déclaré être "intéressées" sur l'événement Facebook de la marche parisienne, et l'initiative a été reprise dans de nombreuses autres villes françaises.

"La nature humaine a tendance à attendre qu'il soit trop tard pour commencer à réagir", regrette Maxime Lelong. Alors que 700 scientifiques appellent ce samedi 8 septembre les dirigeants politiques à se saisir de la problématique du climat, il reconnaît que "c'est très compliqué de demander aux Français de trier leurs déchets, de prendre des douches à la place des bains, quand à côté on a un gouvernement qui continue de soutenir des entreprises" qui polluent.

Maxime Lelong veut pourtant croire à une prise de conscience collective sur le changement climatique. Paradoxalement, il pense que Donald Trump y a contribué, en se retirant de l'Accord de Paris. "Les gens vont commencer à prendre conscience de ce qu'il se passe", espère-t-il. Des 14 heures, il ira donc marcher à Paris pour tenter de réveiller les consciences encore sourdes au changement climatique.