publié le 08/09/2018 à 11:46

Sur Facebook, un événement appelant à marcher pour le climat ce samedi 8 septembre est devenu viral. Lancé par Maxime Lelong, un simple citoyen de 27 ans, il réunit au matin de la manifestation plus de 110.000 personnes "intéressées", et a été repris dans de nombreuses villes en France.



Tout est parti de la démission de Nicolas Hulot, qui a abandonné son poste de ministre de l'Écologie devant l'inertie du gouvernement sur le sujet. "J'ai senti un appel explicite de sa part aux citoyens à descendre dans la rue pour rappeler au gouvernement que le climat, ce n'est pas une option", explique Maxime Lelong sur RTL.

"Est-ce que j'ai une société structurée qui descend dans la rue" pour défendre l'écologie ?, avait questionné Nicolas Hulot en annonçant sa démission sur France Inter. "Oui", veulent lui répondre les citoyens mobilisés.

Des marches dans toute la France

Il crée alors la page "Explore le monde" et un événement sur Facebook. La date du samedi 8 septembre a été choisie pour coïncider avec le mouvement mondial "Rise for Climate". L'initiative est désormais soutenue par de nombreuses associations et ONG, notamment 350.org, qui avait également prévu une marche ce jour-là. Et des manifestations pour le climat vont être organisées dans plus d'une vingtaine de villes françaises.



À Paris, la manifestation a même reçu le feu vert de la préfecture de police. La marche partira à 14 heures de la place de l'Hôtel de Ville pour rejoindre celle de République.

Le parcours de la marche pour le climat du 8 septembre 2018 à Paris Crédit : Google Maps