publié le 08/09/2018 à 08:28

"Nous en appelons aux décideurs politiques." 700 scientifiques lancent un appel pour le climat samedi 8 septembre dans le journal Libération. Ils alertent sur le changement climatique et pressent les dirigeants à se saisir du problème au plus vite.



"Les manifestations concrètes du changement climatique ne cessent de s’accumuler (...), et pourtant l’essentiel de la lutte pour contenir le réchauffement tarde à être mis en place", s'alarment les scientifiques. Ils signalent que les accords de Paris, signés en 2015, ne sont pas suffisants, pas plus que les discours comme le "Make our planet great again" d'Emmanuel Macron : les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter.

Ils invitent les politiques à "traduire concrètement ces discours en choix politiques forts et clairs au service d’une transformation sociétale profonde". "Cela suppose d’engager une révolution de nos modes de développement, de notre rapport collectif à l’énergie et aux ressources naturelles, à la consommation, à la mobilité, au logement, aux loisirs..."

Les 700 scientifiques signataires invitent à prendre des actions sur le court-terme, soulignant que c'est de ces décisions que dépend le long-terme. "Se préoccuper du changement climatique doit réellement devenir un objectif politique de premier ordre" pour permettre "aux générations futures de ne pas devoir se résigner au pire".