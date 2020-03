Regardez RTL en direct et en vidéo

publié le 19/03/2020 à 17:59

Jeudi 19 mars, jour 3 du confinement de la France. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé lundi un confinement de "au moins 15 jours." Ce jeudi 19 mars, Santé publique France a jugé "nécessaire" qu'il soit plus long. Cette situation inédite est donc appelée à durer.



Ce jeudi 19 mars, Emmanuel Macron a aussi appelé les travailleurs qui le peuvent à poursuivre leur activité professionnelle, ce qui ne va pas sans poser des questions de sécurité sanitaire. Par ailleurs, le président de la République Emmanuel Macron a estimé que les consignes de confinement n'étaient pas "parfaitement respectées" par les Français, lors d'une visite à l'Institut Pasteur à Paris.

Ce jeudi soir encore, c'est donc antenne ouverte dans RTL Soir. Thomas Sotto et toute la rédaction de RTL se mobilisent pour répondre à vos questions, avec entre autres le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, le docteur Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, la professeure Karine Lacombe, infectiologue et Raphaël Enthoven, philosophe. Vous pouvez poser vos questions au 3210 ou sur les réseaux sociaux.