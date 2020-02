Emploi : les seniors de plus en plus confrontés à la précarité

publié le 13/02/2020 à 09:55

Deux études statistiques de l'Insee et de la Drees confirment ce jeudi 13 février que l'emploi des seniors pose problème. C'est fréquent, un an avant la retraite, une personne sur trois se retrouve sans travail, plus souvent des femmes d’ailleurs. C'est vrai que les quelques années de vie active qui vous séparent de l'âge de la retraite peuvent se transformer en gros passage à vide.

Entre le jour de votre 50e anniversaire et votre retraite, vous passez en moyenne près de deux ans sans activité. Il s'agit d'une moyenne, dans le meilleur des cas, lorsque vous êtes en bonne santé. Imaginez au contraire que vous êtes un peu abîmé par la vie, vous avez de l’arthrose, vous entendez mal, voir un gros handicap. Et bien à partir de 50 ans, trouver du travail devient rapidement l'enfer, il faut compter entre 4 et 9 ans sans activité, à attendre la retraite.

Alors si on repousse l'âge de la retraite, cela risque d'aggraver la situation. C'est un gros risque et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2010 lorsque l'âge légal de départ à la retraite est passé de 60 à 62 ans. D'après la Drees cela a eu un effet catastrophique sur les salariés les plus fragiles, en situation de handicap. Eux non seulement ils ont dû attendre deux ans de plus pour partir à la retraite, mais en plus ils sont restés plus longtemps sans travail.

Les trois chantiers du gouvernement

À l'aune de ces chiffres, on voit bien qu'avant d'obliger tout le monde à travailler plus longtemps il y a bien trois problèmes à régler et le gouvernement en est aussi conscient. Premièrement, permettre aux salariés d'arriver en bonne santé à la retraite, deuxièmement, offrir des carrières complètes en entreprise quitte à adapter des postes de travail et enfin troisièmement, pour ceux qui vraiment n'ont plus la capacité de travailler, faire en sorte qu'ils partent plus tôt à la retraite.

Le constructeur ferroviaire français Alstom serait sur le point de faire une offre officielle pour racheter l'activité train de son concurrent canadien Bombardier. Une façon pour Alstom de viser un développement économique international après l'échec du mariage européen Alstom-Siemens.

15/20 à l'action du gouvernement pour lutter contre la précarité menstruelle. Les règles c'est souvent tabou mais ça coûte de l'argent. Pour un ménage précaire, l'achat de protections hygiéniques peut vite devenir l'euro de trop à dépenser. 1,7 millions de femmes seraient victimes de la précarité menstruelle en France. Les secrétaires d'État Marlène Schiappa et Christelle Dubos lancent une expérimentation pour que les femmes en difficulté puissent se fournir gratuitement en protections hygiéniques.