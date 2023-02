États-Unis : un garçon de six ans commande pour 1.000 dollars de nourriture sur le téléphone de ses parents

La soirée père-fils a coûté très cher. Dans sa maison située à Chesterfield, dans le Michigan, Keith Stonehouse s'installe dans le canapé avec son fils de 6 ans, Mason, pour une soirée télé. Pendant que Keith regarde un film, Mason prend le téléphone portable de son père et s'amuse à passer plusieurs commandes dans des restaurants de la ville depuis l'application GrubHub, une application américaine de commandes et de livraisons de nourriture.



La sonnette de la porte se met alors à sonner, encore et encore. Keith découvre un sac de nourriture provenant d’une enseigne de vente à emporter. Il reçoit ensuite des pizzas qu’il n’avait jamais commandées. Puis, une livraison provenant d’un restaurant de kebab, et ainsi de suite.

Les livraisons ont continué pendant une bonne partie de la soirée, car Mason avait commandé de quoi satisfaire tous les goûts : sandwichs, pizzas, frites, glaces… Il a même laissé un pourboire pour chaque commande ! Keith Stonehouse en a eu pour près de 1.000 dollars d'addition. Après avoir pris une longue inspiration, l'Américain a expliqué à son fils que la nourriture coûtait de l'argent. Il lui a pris ses petites économies, soigneusement rangées dans sa tirelire, en lui disant qu'elles serviraient à rembourser une partie de sa bêtise.

