Nouvelle-Zélande : le mystère des saucisses grillées déposées dans les boites aux lettres d'un village

Tout commence en avril 2022. Jacob Coetzee, un jeune habitant de Surfdale, une commune du nord de la Nouvelle-Zélande, découvre une saucisse grillée posée sur une tranche de pain dans sa boîte aux lettres. Un mystère qui se reproduit à plusieurs reprises les semaines suivantes.

"J'en recevais encore et encore, explique-t-il à la radio RNZ, donc j'ai fini par envoyer un message à mes amis en pensant que c'était eux. Mais ils m'ont dit qu'ils recevaient aussi des saucisses ! C'est là que j'ai compris que l'affaire était sérieuse".



Depuis plus d'un an, les habitants mènent l'enquête. Certains suspectent Sir Peter Leitch, un boucher de la ville désormais surnommée "The Mad Butcher", "Le Boucher Fou", qui lui nie toute implication. Dernièrement, l'affaire a fait grand bruit, à tel point que les médias s'en sont emparé. Une journaliste de la chaine de télévision néo-zélandaise 1News s'est même rendue sur place pour mener l'enquête.

Le portrait du "saucissonneur"

Faute de preuve, personne n'est parvenu à percer le mystère à ce jour. Interrogé par le média Stuff, le psychologue Dougal Sutherland s'est essayé à dresser le portrait du plaisantin. "C’est sans doute quelqu’un qui a un peu de temps et d’argent, qui a accès à un barbecue, qui n’est probablement pas végétarien ni très soucieux de sa santé, en raison du pain de mie blanc. Nous recherchons quelqu’un de raisonnablement intelligent et d’assez malin pour ne pas se faire démasquer." Et il est persuadé du genre masculin de l’auteur des faits : "Seul un homme serait capable de déposer ainsi une saucisse dans une boîte aux lettres".

