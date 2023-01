États-Unis : un dindon sème la terreur dans les rues d'une ville du Minnesota

Les habitants de Coon Rapids, une ville du Minnesota (États-Unis), tentent tant bien que mal de se débarrasser d'un dindon, rebaptisé Gladys, qui sème la terreur dans les rues.

Depuis 2021, Gladys a établi domicile dans cette commune de plus de 60.000 habitants. Petit à petit, l'animal a développé un comportement de plus en plus agressif : il attaque les passants, leur donne des coups de bec, picore les pneus et poursuit les voitures.

"Ce dindon m'attaque tous les jours ! Il me suit, monte mes escaliers et essaie d'entrer dans ma maison. Il me poursuit même quand je suis en voiture. Ce dindon a pris le contrôle de nos vies !", témoigne Rachel, une habitante de Coon Rapids, devant les caméras de la chaîne américaine CBS. Résultat, Rachel ne sort jamais de chez elle sans son balai, pour tenter d'éloigner Gladys.

"On ne peut même plus organiser de barbecue !"

Dans la ville, chacun tente de faire fuir le dindon comme il peut : balai, branche d'arbre, bouteilles d'eau... Mais Emilie s'inquiète surtout pour les enfants de Coon Rapids, qui ne savent pas forcément comment éloigner Gladys. "Ma petite fille d'un an a emménagé avec moi, j'ai peur qu'elle aille dehors. Vous savez, on ne peut même plus organiser de barbecue !", déplore-t-elle. Les habitants ont donc sollicité des associations et même l'État, pour tenter de reloger le dindon autre part. Mais selon les autorités, le dindon ne peut pas être déplacé car il risquerait de reproduire son comportement agressif. Les habitants de Coon Rapids et Gladys risquent donc de devoir continuer à cohabiter !

