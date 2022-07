Pourquoi la reine Elizabeth II est obsédée par les chevaux et les corgi

C'est sans doute le secret le moins bien gardé de la monarchie britannique : la reine Elizabeth II est une véritable passionnée des animaux, particulièrement les chevaux et les chiens de la race corgi.

Pour les chevaux, Elizabeth II a plus qu'une passion. C'est une vraie obsession qui remonte à sa prime jeunesse. "Elle a commencé ses premiers cours d'équitation à l'âge de 3 ans, raconte la journaliste du magazine Point de Vue, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Elle a reçu son premier poney de son grand-père George V à l'âge de 4 ans. (...) Sa belle-fille, Camilla, dit que c'est la 'grande passion de sa vie'. Elle est une experte et la seule fois où vous la verrez crier et lever les bras c'est lorsqu'elle encourage ses purs sangs."

Sa passion l'a souvent amené à visiter la France puisque la réputation de nos haras nationaux est excellente et, pendant des années, seuls les chevaux français gagnaient tous les prix, y compris anglais. La reine ne pouvait pas laisser faire et a fait marier ses juments britanniques à des mâles français pour améliorer les performances de ses chevaux. Une stratégie payante. "Elle a gagné 23 courses majeures à Ascot, elle a même gagné le prix de Diane à Chantilly, Valéry Giscard d'Estaing lui avait fait envoyer un énorme bouquet de roses", raconte la journaliste.

Depuis ces décennies de course, elle a remporté "environ 9 millions d'euros", mais il faut dire qu'elle investit aussi énormément d'argent dans ses écuries. Il n'y a pas que les chevaux dans sa vie, il y a aussi les corgis. Elle en a eu une trentaine dont 12 simultanément et elle a même créé une nouvelle race avec le teckel de sa sœur.

