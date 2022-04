Énergie : un pic de consommation électrique prévu lundi

Une facture EDF et une ampoule (illustration)

Si vous avez prévu de faire tourner votre lave-linge, faites le aujourd'hui. Il est demandé d'éviter à tout prix de le faire lundi matin, entre 7h et 10h surtout, au moment où les entreprises reprendront leurs activités.

Un pic de consommation est prévu par le gestionnaire du réseau électrique RTE à cause du froid, ce qui fait augmenter la consommation liée au chauffage électrique. RTE demande donc aux entreprises, aux collectivités et à nous tous de faire des efforts : baisser le chauffage et éteindre les lumières inutiles Si tous les Français éteignent une ampoule, l'économie est égale a la consommation d'électricité d'une ville comme Toulouse.

Si la tension est aussi forte c'est surtout parce que de nombreux réacteurs sont à l'arrêt pour maintenance ou pour réparation. Près de la moitié, 27 sur les 56 ne fonctionnent pas. Samedi, à 10h, le nucléaire ne fournissait que 53% de notre électricité. Il a fallu compter sur les énergies renouvelables : le solaire, les barrages et surtout l'éolien qui représentaient un tiers de la production française.