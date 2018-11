et Eléanor Douet

publié le 12/11/2018 à 10:30

Pour la première fois depuis 2011, tous les syndicats de l'Éducation nationale appellent à la grève ce lundi 12 novembre, pour dénoncer les suppressions de postes. "C'est le signe que la situation est grave puisque le gouvernement a décidé de ne plus faire de l'éducation une priorité", souligne sur RTL Bernadette Groison, secrétaire générale de FSU.



"C'est le budget qui le dit puisque nous avons un retour de suppressions de postes à l'Éducation nationale : - 2.650 professeurs et enseignants du second degré, - 400 postes administratifs à un moment où il y a 32.000 élèves qui vont arriver au collège l'année prochaine", regrette-t-elle.

"Nous savons qu'il y a déjà eu de nombreuses suppressions de postes qui ne permettent pas de faire tourner nos services comme nous le souhaiterions. Et ce que nous craignons, c'est que ce ne soit que le début puisque ça, c'est dans le cadre d'un plan de suppressions d'emplois plus global dans la Fonction publique", précise Bernadette Groison.

La politique éducative que l'on mène c'est bien la priorité de ce gouvernement et de cette majorité. Aurore Bergé, députée La République en Marche des Yvelines et porte-parole du groupe REM à l'Assemblée nationale Partager la citation





Une position nuancée par Aurore Bergé, députée La République en Marche des Yvelines et porte-parole du groupe REM à l'Assemblée nationale. "Ne serait-ce qu'en terme d'emplois, c'est et ça restera une priorité. L'Éducation nationale, ça représente un million d'emplois dans la Fonction publique", note-t-elle.



"La baisse concerne 0,2% des effectifs", précise la députée. "Au-delà des chiffres, la politique éducative que l'on mène avec Jean-Michel Blanquer, c'est bien la priorité de ce gouvernement et de cette majorité", assure Aurore Bergé.