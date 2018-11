Éducation nationale : 10% de grévistes selon le ministère, plus selon les syndicats

publié le 12/11/2018 à 13:05

C'est du jamais vu depuis 2011 : tous les syndicats de l'Éducation appelaient à faire grève ce lundi 12 novembre pour notamment protester contre les suppressions de postes. À la mi-journée, la bataille des chiffres a débuté entre le ministère qui annonce 10% de grévistes, et les syndicats qui estiment le taux de grévistes à un quart dans les écoles maternelles et élémentaires et près de la moitié dans les lycées et collèges.



Selon le ministère, confronté à la première mobilisation d'ampleur depuis le changement de majorité et l'arrivée de Jean-Michel Blanquer, 8,69% des enseignants se sont mis en grève dans le premier degré, et 13,76% dans le second degré.

Le Snuipp-FSU, premier syndicat dans le primaire, estime lui qu'un quart des enseignants n'a pas fait école lundi, tandis que le Snes-FSU, premier syndicat dans le secondaire, évoque un taux de grévistes de 50% dans les collèges et lycées.

Si les enseignants sont inquiets, c'est également le cas pour les parents d'élèves. Au-delà des suppressions d'emplois, la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) "réclame des moyens pour l'école de manière générale", souligne Dorothée Avet, secrétaire générale de la FCPE.



"On a un ministre aujourd'hui qui réforme beaucoup, qui veut mettre en place la justice sociale, qui veut améliorer les choses et pour cela, on est tous convaincus qu'il faut des moyens financiers, mais aussi des moyens humains", ajoute Dorothée Avet