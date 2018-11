Directeur d'école : une profession "à bout de souffle", selon une étude

publié le 07/11/2018 à 09:48

Plus de la moitié des directeurs et directrices d'école primaire disent avoir été insultés en 2017-2018 par des parents, des élèves mais aussi des enseignants. Un quart d'entre-elles et eux expliquent également avoir été harcelés. 6% ont été frappés durant la précédente année scolaire.



Ces chiffres sont alarmants car ils sont largement supérieurs aux autres professions, peut-on lire dans une enquête publiée dans Le Figaro. La profession est à "bout de souffle". Près de 40% des directeurs et directrices d'école sont en effet en épuisement professionnel, peut-on également lire.

Ce phénomène est en constante progression, constate le chercheur Georges Fotinos, ancien inspecteur de l'Éducation nationale. Il explique que ce sujet est souvent occulté par les personnes qui craignent pour leur image et l'évolution de leur carrière. Les agressions dans le milieu scolaire ne sont pas de l'ordre du fait-divers, affirme Georges Fotinos. "Notre enquête prouve le contraire".