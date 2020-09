Éducation : 63% des Français sont favorables à l’uniforme à l’école

publié le 25/09/2020 à 06:00

Alors que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation a appelé ce lundi 21 septembre à porter une "tenue républicaine" dans les établissements scolaires Ces propos n’ont pas manqué de faire réagir, certains appelant au retour de l’uniforme. 63% des Français sont favorables au port de l'uniforme à l'école, selon un sondage BVA pour RTL/orange.

Ainsi, 12% des sondés se disent "tout à fait opposés", 24% "plutôt opposés", 23% "tout à fait favorables" et 40% "plutôt favorables" à l'uniforme à l'école.

Parmi les sondés, on peut noter que 67% des femmes et 60% des hommes sont favorables au port de l'uniforme. Les personnes s'étant prononcées pour le port de l'uniforme viennent de tous les partis et il faut également préciser que ce sont les jeunes qui sont les plus partisans de cette pratique, avec 67% de personnes interrogées ayant moins de 35 ans favorables, contre par exemple 56% des sondés âgés de 50 à 64 ans s'étant prononcées pour l'uniforme à l'école.

63% des Français favorables au port de l'uniforme. Crédit : BVA pour RTL