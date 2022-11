ÉDITO - Technologie : "L'Amérique veut conserver son avance" sur la Chine, assure François Lenglet

Les États-Unis et la Chine se livrent une guerre dans l’un des secteurs les plus sensibles au plan technologique, celui des semi-conducteurs. Ces derniers servent à fabriquer des ordinateurs et des systèmes d’intelligence artificielle. Le gouvernement britannique a annoncé, jeudi 17 novembre, l’interdiction du rachat, par une entreprise à capitaux chinois, de Newport Wafer. Cette usine de ces précieux composants, située dans la Silicon Valley du pays, est installée au Pays de Galles.

La semaine dernière, le gouvernement allemand prenait une décision analogue, s’opposant coup sur coup à deux rachats chinois, celui d'ERS Electronic, en Bavière, et celui de l’usine Elmos de Dortmund. Ces deux entreprises opèrent, elles aussi, dans les semi-conducteurs. Et les Américains sont, sans aucun doute, à l'origine de ces décisions.





Au début du mois d'octobre, le président Biden a interdit l’exportation en Chine de tout matériel ou technologie pour fabriquer ces pièces microscopiques, de façon à ralentir les avancées de l’Empire du Milieu. La Chine a en effet un plan d’investissement massif pour s’équiper dans cette branche de l’électronique et devenir un leader mondial.

Or, c’est un secteur critique, à cause de ses applications militaires, les armements de dernière génération comme les missiles hypersoniques, et civiles, l’intelligence artificielle, ou la conduite autonome des véhicules. L’Amérique veut conserver son avance, en particulier pour les pièces qui font quelques millionièmes de millimètre seulement.

Une décision américaine peut-elle s'imposer aux entreprises européennes ?

Cette méthode s'appelle l’extraterritorialité de la loi américaine. Si une entreprise prenait le risque d’enfreindre ces directives, les responsables ne pourraient plus aller aux États-Unis sans risquer d’être arrêtés et emprisonnés. Leur entreprise ne pourrait plus utiliser le dollar pour une transaction internationale sans s’exposer à des poursuites. En gros, c’est un arrêt de mort.

On a une chance de bloquer la Chine. La plupart des technologies-clé sont dans la sphère occidentale, y compris Taïwan bien sûr, le pays le plus avancé. Les entreprises taïwanaises travaillaient naguère de près avec la Chine. Elles vont devoir arrêter également. En fait, les États-Unis sont en train de refaire le coup de Huawei, équipementier en téléphone, pionnier dans la 5G. L'entreprise est soupçonnée d'être liée au pouvoir et à l'armée, qui s'est vue peu à peu asphyxier et privée de marchés occidentaux. L’une de ses dirigeantes, la fille du fondateur, a même été arrêtée et emprisonnée au Canada.

Plusieurs entreprises vont être touchées chez nous. La pépite, c’est ASML, une entreprise néerlandaise qui est un leader mondial de la photolithographie, pour découper le silicium. En France, notre champion, franco-italien en réalité, STM n’est pas concerné directement. Le groupe fabrique des pièces moins sophistiquées que celles qui sont visées par l’interdiction.

Par précaution, l'entreprise travaille à constituer des filières de production et d’approvisionnement spécifique pour le marché chinois, distinct des autres marchés, avec les technologies autorisées. Au cas où l’interdiction s’étendraient d’autres catégories de produits.

