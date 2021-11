ÉDITO - Méfiez-vous des fausses publicités utilisant l'image de François Lenglet

Voilà une quinzaine de jours qu’une publicité utilisant mon image, et parfois avec la marque RTL, circule sur certains sites d’information. Il s’agit d’une publicité pour des placements appelés "top épargne", et annoncés comme ayant un rendement garanti de 6% par an. C’est une escroquerie totale, qui émane de voleurs.

Ma photo et la marque RTL ont tout bonnement été piratées. J’avertis donc tous nos auditeurs : je n’ai jamais accepté d’associer mon nom à quelque placement que ce soit, pas plus que RTL, et ni moi ni RTL n’en ont aucunement l’intention. Ces prétendus investissements ne servent bien souvent qu’à récupérer des données personnelles, voire à pirater les comptes bancaires.



Le site s’appelle Marketing Kindom, il est présenté comme une émanation d’une société chypriote censée être approuvée par les autorités boursières locales. Grâce au service juridique de M6-RTL, j’ai appris que cette société se plaint elle-même d’avoir été piratée par des arnaqueurs utilisant son nom. L’adresse indiquée est rue de la Paix, ça n’est pas plus sérieux que le Monopoly. Le numéro de téléphone est un répondeur, et l’adresse mail est bidon.

Manque de modération de Google

Nous allons tenter de faire interdire le site chez son hébergeur, il semble être localisé à San Francisco. Je découvre que les escrocs peuvent faire impunément de la pub sur internet pour tromper le chaland. Je suis stupéfait qu’une entreprise comme Google, qui est l’acteur principal de la pub sur internet, accepte de diffuser des annonces comme celles-là, sans n'avoir rien vérifié de la simple réalité de la société.

Ce jeudi 25 novembre, la pub litigieuse était encore visible sur la page d’accueil de Youtube, qui appartient à Google. J’ai fait une copie d’écran. Cela veut dire que la police la plus élémentaire n’est pas faite par ces entreprises, qui encaissent quel que soit le client. Je le répète donc une nouvelle fois, il n’y a aucun placement financier qui puisse se prévaloir de ma recommandation ou de celle de RTL, toute annonce le suggérant est une escroquerie.