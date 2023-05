ÉDITO - La carafe d'eau payante un "symbole bienvenu", selon Alba Ventura

Un restaurateur corse a décidé de faire payer la carafe d'eau à table au tarif symbolique de 10 centimes. Certes, il n'a pas le droit, l'eau est gratuite dans les bars et restaurant, mais tout cela est symbolique. Il s'agit de sensibiliser ses clients à la sécheresse, les inciter à ne pas gaspiller l'eau parce que les carafes que l'on demande au restaurant bien souvent, on ne les termine pas et l'eau qui reste on la jette comme un vulgaire déchet.

Alors l'eau non seulement à un coût, mais surtout, elle est un bien précieux. On en manque cruellement dans certaines régions, où il y a déjà des restrictions. En France, nous ne sommes pas habitués à manquer d'eau. Nous ne connaissons pas la fragilité de cette ressource. Donc si 10 centimes permettent à certains de prendre conscience de la valeur de l'eau et de faire attention à ne pas la gâcher, c'est déjà pas mal.

À savoir que Michaël Gillot, le patron du restaurant Le Conti ne va pas devenir riche avec cette opération. Il ne gagnera rien d'ailleurs, il va payer la TVA et tout le reste va être réservé à une association pour l'environnement.

