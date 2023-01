ÉDITO - Fin de la tournée quotidienne du facteur : "C'est le lien social qui se perd", réagit Alba Ventura

Après le timbre rouge, La Poste a annoncé la fin de la tournée quotidienne du facteur. Qui l'eût cru ? C'est tout un pan de nos souvenirs qui disparaît, mais si cela nous choque, ce n'est pas parce que cela va nous manquer. Il faut être réaliste.

Vous avez d'abord dû constater que le facteur ou la factrice ne passe plus forcément tous les jours. Il ou elle passe pour des colis, des recommandés et même de la pub. Et il y a bien longtemps que l'on reçoit beaucoup moins de lettres : il y a 15 ans, le volume du courrier se chiffrait à 18 milliards, contre 6 milliards l'an dernier. Le mail a déjà pris la place.

On se raconte des histoires, La Poste ce n'est plus les PTT. Le tri du courrier à 5h du matin, le temps passé avec la vieille dame, le mandat que l'on apporte plus tard, la baguette que l'on dépose sur la fenêtre, le petit café… Ça fait longtemps que c'est fini. Aujourd'hui la tournée du facteur est chronométrée, ils descendent à peine de la voiture, le moteur reste allumé. Il peut encore y avoir des visites à des personnes âgées, mais c'est un service facturé par La Poste.

Moins de tournées, moins de facteurs… C'est le lien social qui se perd, c'est vrai. Et c'est ça, qui est le plus triste.

