La Poste : comment faire désormais sans le timbre rouge ?

Dès l'année prochaine, le timbre rouge des courriers prioritaires va disparaître des bureaux de poste. Mais qu'est-ce que cela va changer concrètement ? Pour envoyer un courrier urgent, il ne sera plus nécessaire de coller le célèbre timbre. Tout se fera désormais sur internet.

D'abord, il faudra se connecter sur le site de La Poste et écrire sa lettre ou scanner ses documents en ligne, tout cela avant 20 heures. Les courriers seront ensuite imprimés dans des centres situés à proximité de l'adresse du destinataire, mis sous enveloppe et distribués par les facteurs.

Pour ceux qui auraient dû mal avec la technologie, il faudra se déplacer jusqu'à un bureau de poste et envoyer sa lettre via une borne automatique. Cela coûtera 1,49 euros soit 6 centimes de plus qu'aujourd'hui pour payer l'enveloppe et le papier qui seront désormais pris en charge par La Poste.

Par ce moyen, La Poste entend effectuer des économies de carburant et réduire les émissions de CO2 de 60.000 tonnes en un an. L'autre raison de ce changement est la chute de l'activité. Il y a dix ans, chaque foyer français envoyait en moyenne 45 lettres prioritaires par an contre seulement 5 de nos jours.

