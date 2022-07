Hôpital : les unités mobiles de télé-médecine à l'oeuvre pour rassurer les patients

Désengorger les urgences : c'était le but de la "mission flash" commandée il y a un mois par Emmanuel Macron. Le Dr François Braun, du Samu-Urgences de France, a fait 40 propositions qui ont été validées, vendredi 1er juillet, par la Première ministre Élisabeth Borne. L'objectif : mieux orienter les patients et aller à leur rencontre, chez eux, comme avec les unités mobiles de télé-médecine.

Théo, étudiant en 5e année de médecine, en fait partie. RTL a embarqué avec lui pour une tournée. Le jeune homme est d'abord appelé par un patient d'une cinquantaine d'années qui a la Covid-19 et qui tousse du sang. Après la consultation, l'étudiant transmet au médecin régulateur du Samu ses résultats. Ce dernier décide alors de faire hospitaliser le patient et d'envoyer une ambulance. La tournée de Théo se poursuit chez une patiente obèse, également contaminée par la Covid-19 et qui se plaint de douleurs cardiaques. Il lui fait alors passer un électrocardiogramme. Les battements cardiaques sont transmis en direct au Samu. Rien d'inquiétant pour cette patiente, qui devra consulter son généraliste dans les prochains jours.

La dernière visite est encore chez une femme atteinte de la Covid-19, et très angoissée car elle est enceinte de 8 mois. Théo lance une télé-consultation avec un médecin, relatant la tension de la patiente, comme sa fréquence cardiaque. "Il n'y a pas grand chose à faire à part du repos et du Doliprane", répond le médecin de l'autre côté de l'écran. Ces équipes mobiles de télé-médecine permettent avant tout de rassurer les patients : 80% d'entre eux n'ont en réalité pas besoin de se rendre aux urgences.

