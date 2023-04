ÉDITO - Climat : Alba Ventura salue le courage des aventuriers qui mettent à l'épreuve leur corps pour notre avenir

On ne peut être qu'admiratif de ces gens qui se frottent à l'extrême, qu'ils soient sportifs aguerris ou simples curieux qui aiment les challenges. Il faut quand même une sacrée dose de courage, de volonté, de mental, par exemple pour rester au fond d'une grotte pendant plus de 500 jours. C'est ce qu'a fait l'Espagnole Beatriz Flamini, qui est remontée à la surface vendredi. Déjà, elle fait un sport de l'extrême, elle est alpiniste, mais là, elle est allée plus loin : un an et demi, 70 mètres sous terre, sans téléphone, sans repères de temps, sans parler à personne.

Mais ça ne l'a pas empêchée de fêter deux fois son anniversaire. C'était pour tester l'impact physique et mental en isolement total et tester les capacités du cerveau à raisonner, à prendre des décisions, à ne pas perdre la mémoire. Dans un autre genre, dix femmes et dix hommes que l'on appelle des "climatonautes", testent les conditions extrêmes du climat. Ils ne sont pas alpinistes, ce sont des volontaires. Ils doivent être en bonne santé, c'est tout, pour affronter la chaleur humide et les pluies torrentielles sans discontinuer de la Guyane, les températures polaires de la Laponie et bientôt le désert saoudien.

Ce sont typiquement les variations du climat que l'on risque de connaître à cause du réchauffement climatique. L'expérience repose sur la capacité du corps à encaisser ces écarts climatiques. Comment le cerveau le vit émotionnellement ? Comment le groupe réagit face au dépassement et à la peur ? C'est fascinant et il fallait rendre hommage à ces anonymes qui mettent à l'épreuve leur tête et leur corps pour la science et notre avenir. Bravo !

