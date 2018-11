"Monsieur Macron et son élite on n'en veut plus", le cri de colère d'une "gilet jaune"

publié le 24/11/2018 à 10:41

Après le succès de l'acte 1 samedi dernier, où 282.000 personnes ont bloqué axes routiers et sites stratégiques partout en France, les "gilets jaunes" veulent une nouvelle démonstration de force à Paris et en régions.

En Moselle, un "gilet jaune" a confié son désespoir au micro de RTL : "On est là parce qu'on n'en peut plus". L'homme considère qu'il n'a plus d'avenir, "on est là par dépit, on est là parce que la transition écologique à laquelle on croyait, ils l'ont tuée. Macron nous méprise". Pour lui, ceux qui gouvernent ont perdu tout crédit : "Le territoire est en train de crever. Ils ne sont pas là pour nous asservir, mais pour nous servir, et si cela ne va pas, qu'ils dégagent".





Julie, une autre "gilet jaune", mobilisée près de Nancy, aurait aimé pouvoir se déplacer à Paris. Elle n'a pas pu mais elle reste déterminée : "Monsieur Macron et Christophe Castaner nous prennent de haut depuis le début. Ils ne sont là que pour l'élite", juge-t-elle au micro de RTL. "Monsieur Macron et son élite on n'en veut plus, par contre on veut bien un gouvernement qui parle pour le peuple". Julie est mobilisée depuis le samedi 17 novembre et affirme qu'elle continuera à manifester. "Ce n'est pas fini monsieur Macron. Mai 68 cela a duré 6 mois, on continuera encore plus longtemps si il le faut".