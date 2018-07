publié le 26/07/2016 à 05:49

Solar Impulse 2 a atterri mardi 26 juillet à Abou Dhabi. Une arrivée bouclant un tour du monde sans précédent pour cet avion capable de voler jour et nuit avec l'énergie solaire comme unique carburant. L'avion, piloté par le Suisse Bertrand Piccard, s'est posé sans encombre à 4h05 (00h05 GMT) à l'aéroport Al-Batten, près de la capitale des Emirats arabes unis, d'où il était parti le 9 mars 2015 pour un périple de plus de 42.000 kilomètres, à travers quatre continents, effectué sans une goutte de carburant.



Piloté par le Suisse Bertrand Piccard, l'appareil, parti dimanche 24 juillet du Caire en Égypte, a parcouru 2.763 km en plus de 48 heures pour cette 17e et dernière étape de son périple, destiné à promouvoir les énergies renouvelables. Le SI2 a été applaudi par une foule rassemblée à l'aéroport.



L'avion Solar Impulse 2, qui a atterri mardi à Abou Dhabi bouclant un périple autour du monde de plus de 40.000 kilomètres, avec le Soleil comme unique carburant, avait quitté les Emirats arabes unis il y a plus d'un an et quatre mois. Cette circonvolution, à 8.500 mètres d'altitude au maximum, était prévue au départ pour durer cinq mois, dont 25 jours de vol effectif.