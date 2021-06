Écologie : ces Français qui ne veulent pas d'enfants pour préserver la planète

Selon une étude de l'INED en 2016, 4,5 % des femmes françaises n'ont jamais souhaité ou ne souhaitent pas être mère, ce qui représente un million de femmes.

Edith Vallée, psychologue et écrivaine a longtemps travaillé sur ce sujet : "Il y a trois groupes, celles qui sont très proches de ceux qu'elles aiment parce que ceux qu'elles aiment les remplissent. Il y a aussi les femmes qui se lancent des activités qui les passionnent, l'action leur confère une véritable jouissance, on y trouve des femmes d'entreprise ou encore des journalistes. Enfin, il y a le groupe de rupture avec les femmes qui craignent de transmettre un mal-être qu'elles ont vécu dans l'enfance. Et puis la rupture avec le monde qui s'auto-détruit".

Au Royaume-Uni, le mouvement "Ginks" est constitué de militants écologistes qui refusent d'avoir des enfants pour ne pas surpeupler encore plus la planète et épuiser les ressources naturelles. En France, certains hommes peuvent d'ailleurs demander une vasectomie, un moyen de contraception définitif qu'un auditeur de RTL, Cérèbe, a choisi à l'âge de 28 ans : "J'ai la conviction que les générations futures vivront plus difficilement que les générations passées. Je n'ai pas envie d'imposer des conditions de vie plus difficiles que les miennes à un potentiel enfant".