École obligatoire : une décision qui ne satisfait pas les concernés

publié le 02/10/2020 à 23:45

Emmanuel Macron a sonné la fin de l'école à domicile. Dans un discours dédié aux séparatismes, il dénonce le fait que des enfants soient "déscolarisés parce que leurs parents ne veulent plus qu’ils suivent l’école de la République".

Pour Eva et sa fille de 4 ans, Sahélie, cette annonce sonne comme la fin d'une ère. "Ma fille et moi avons pleuré, oui. Je suis très triste de cette nouvelle". La mère de famille ne comprend pas cette décision, "on n’est pas dans une secte, on respecte l’égalité-fraternité, elle a eu ses contrôles de l’inspectrice, donc je ne vois pas ce que nous faisons de mal".

Depuis toujours, Eva jouait une double rôle de maman et professeure, "elle m’apprend à lire, elle me fait quelques mots dans mon cahier et que aussi bah… elle me lit des petites phrases dans les livres".

"Jusqu’au bac !"

Aujourd'hui, la pédagogie d'Eva, mélanger le scolaire à la vraie vie, est appliquée par la petite Sahélie qui a pour projet de rédiger une lettre au président de la République en personne, elle veut "faire [s]a carte au Président, parce que sinon, sinon il va m’arrêter de faire l’école à la maison".

Eva et sa fille espèrent qu'Emmanuel Macron les entendra. Elles avaient des projets différents pour l'avenir. "Tu m’as dit que tu voulais faire l’école à la maison jusqu’à quand ?" demande la maman. "Jusqu’au bac !", répond Sahéli, pleine d'entrain.