Du Club Med au Mama Shelter : "Un lien d'amour", pour Serge Trigano

publié le 01/10/2020 à 11:29

Serge Trigano, fils de Gilbert Trigano le fondateur du Club Med, était l'invité d'Yves Calvi ce jeudi 1er octobre sur RTL. Le chef d'entreprise, à l'origine de la chaîne à succès Mama Shelter est venu présenter son livre Trigano Loves You - Du Club Med Au Mama Shelter, qui parait aujourd'hui aux éditions Albin Michel.

L'histoire des Trigano c'est une aventure ambitieuse, qui a démarré sur les plages avec le Club Med et qui se poursuit aujourd'hui au cœur des villes avec les établissements Mama Shelter. Un lien que Serge Trigano qualifie de "lien d'amour, un lien affectif, le Mama est né en puisant dans les racines du Club, et le Club c'était la réponse à la fin de la guerre, à l'envie de vivre et de faire la fête. On a essayé de puiser un petit peu ça et de l'adapter au monde d'aujourd'hui", explique le fils du créateur du Club.

Et passer du Club Med aux institutions Mama, c'est changer radicalement d'environnement : "Ce qui avait fait le succès du Club dans les grandes années 70-80, c'était une époque où on prenait deux à trois semaines de vacances, on se décidait en janvier-février et on allait sur les plages de la Méditerranée qui était une mer de paix", rappelle celui qui explique que les temps ont changé : "On prend moins de vacances (...) alors on pensait qu'il y avait une autre approche à imaginer et à trouver. Il fallait trouver un territoire où les gens pouvaient venir sur une période très courte et on a pensé à la ville", explique Serge Trigano.

Pour ce chef d'entreprise, il y a trois clés de la réussite : premièrement travailler en famille, deuxièmement raconter une belle histoire et enfin suivre son intuition. En effet, chez les Trigano, le business est une affaire de famille, qui se poursuit de génération en génération.

"J'ai eu le bonheur de travailler avec mon père et je suis formidablement heureux de travailler avec mes fils et je finis sur une boutade en disant que je vais le faire avec mes petits enfants demain", se réjouit celui pour qui la chaîne Mama est une évolution du mythique Club Med. Et quand Serge Trigano parle de raconter une histoire, c'est un défi qu'il s'impose à chaque nouvel établissement : "On essaie de raconter une histoire différente pour chaque Mama".