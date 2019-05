Connaissez-vous l'histoire du Club Med ?

publié le 15/05/2019 à 13:00

On découvre l’histoire du Club Med, ce club de vacances mythique !

Dans les années 50, Gilbert Trigano a l'idée d’offrir du bon temps et de l'évasion aux Français qui sortent à peine des années de conflit de la Seconde Guerre Mondiale.

Il s'associe pour acheter des tentes et c’est donc aux îles Baléares, en Espagne, que le premier village du futur Club Med s’installe, mais les obstacles seront nombreux…en vrac, un orage, le général Franco et un prêtre pudique !

L'affaire est loin d'être gagnée mais la belle aventure débute ...



Qui a eu l’idée de transformer les tentes en cases ? Où et quand le premier village en dur fût-il construit ? Et comment sont nés les « GO » et Les colliers bars ? Et le fameux logo, avec le Trident ?

Serge Trigano, ancien patron du Club Med, nous raconte la saga du Club Méditerranée...



