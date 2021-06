Drop shipping : pourquoi doit-on faire attention aux prix gonflés sur Internet

publié le 12/06/2021 à 10:00

Qu'est-ce que le drop shipping ? Il s'agit d'une technique qui vise à vendre un produit au prix gonflé. Ce produit est directement expédié par un fournisseur, bien souvent basé en Chine. Une pratique qui se multiplie depuis plusieurs années, à tel point que le drop shipping s'est développé plus vite encore que le reste de l'e-commerce. Il a ses filières, ses codes, ses plateformes...

Certains grossistes sont devenus des spécialistes du genre, qui aident les sites à sélectionner les meilleurs gadgets. "Les vendeurs ont recourt à une publicité ciblée sur les réseaux sociaux notamment", explique Romain Roussel, directeur de cabinet de la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes).

Il poursuit : "très souvent, les professionnels du drop shipping utilisent le service d'influenceurs pour promouvoir leurs produits." Certains influenceurs sont même payés par les revendeurs. Le drop shipping visent donc des clients crédules, par le biais d’influenceurs.

Attention aux produits mis en avant par les influenceurs

Sur les réseaux sociaux, ces influenceurs sont suivis par des millions de personnes. Si certains mettent un point d’honneur à avoir une bonne influence sur ces populations, d’autres ne se privent pas de faire la publicité d'arnaques par le biais du drop shipping, dans le seul but de collecter de l'argent.

Le drop shipping s'impose comme un intermédiaire entre un fournisseur et un acheteur, et s'attache à collecter la plus importante commission possible pour assurer le lien entre les deux. Il faut alors faire attention aux dropshippeurs, car il est également très difficile de se faire rembourser après un achat, les vendeurs étant très souvent à l'autre bout de la planète.

"C'est important de faire la promotion des pratiques qui sont illégales, car il y en a beaucoup. La première chose à faire lors de l'achat c'est de prendre son temps. Il faut être vigilant et ne pas se laisser entraîner par la promotion des réseaux sociaux", explique Romain Roussel.

