Dose de rappel : les femmes enceintes doivent-elles la faire ?

Alors que la campagne de rappel s'est ouverte depuis 10 jours pour les + de 65 ans et qu'elle s'ouvrira le 1er décembre pour les 50-64 ans, les femmes enceintes sont-elles pour l'instant exclues de cette dose de rappel ou troisième dose.

Une anomalie pour le collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) et le groupe de recherche sur les infections (GRIG) pendant la grossesse. Dans un communiqué publié ce mercredi, demandant qu'une troisième dose "soit proposée aux femmes avec désir de grossesse ou enceintes, quel que soit le terme de la grossesse, lorsque le schéma initial date de plus de 6 mois."

Pour justifier de cette demande, les deux associations évoquent "la vulnérabilité et la baisse de l'immunité des femmes enceintes". Elles soulignent aussi que "les femmes enceintes vaccinées sont 3,5 fois moins infectées que les femmes enceintes non vaccinées." En cas de contamination, les risques d’être admis en soins intensifs pour les futures mamans sont plus importants que la moyenne.